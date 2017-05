27-05-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Gaslekkage bij tuinwerkzaamheden

Marum - Bij het verwijderen van een boomstronk werd vanmiddag een gasleiding geraakt.

Bij het verwijderen van een boomstronk in een voortuin van een woning aan de Hoornweg in Marum is een gasleiding geraakt. De eigenaar wist met enkele scheppen zand het lek te dichten. De inmiddels ter plaatse gekomen Marumer brandweer verrichte enkele metingen, waarbij kon worden vastgesteld, dat er geen gevaar is geweest voor de omgeving. Het verkeer over de Hoornweg ondervond enige overlast, omdat ze door de lekkage tijdelijk over een rijstrook werden geleid. Enexis heeft later het lek definitief gedicht. Of de boomstronk later nog is verwijderd, is niet bekend.