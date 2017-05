27-05-2017, Politie.nl

Politie zoekt slachtoffer bedreiging

Groningen - De politie is op zoek naar een man die vrijdagavond 26 mei rond 23.45 uur bedreigd en mogelijk aangevallen is met een mes. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Kleine Raamstraat en het Gedempte Zuiderdiep.