27-05-2017, Mark Heikens 112Gr.

Coniferenhaag in brand bij Wagenborgen

Wagenborgen - Buurtbewoners voorkwamen zaterdagavond rond 23:35 uur dat een brand uit de hand liep aan de Verbindingsweg in Wagenborgen.

Een rij coniferen achter een woning stonden in lichterlaaie, er was veel rookontwikkleling. Buurtbwoners blusten eerst met een tuinslang, later werd er nageblust door de brandweer van Wagenborgen. De oorzaak is onbekend.