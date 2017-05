28-05-2017, politie.nl

Inbreker op heterdaad aangehouden

Groningen - De politie heeft zaterdagavond een 21-jarige man uit Zoutkamp aangehouden. Hij was een bouwterrein aan de Veemarktstraat op gegaan.

Dat was gezien door een getuige die de politie belde. Na een zoekactie met behulp van een politiehond werd de verdachte aangetroffen. Hij had allerlei inbrekersgereedschap bij zich. De man is ingesloten voor een nader onderzoek.