28-05-2017, redactie

112GroningenDag 28-05-17 exact 1 jaar geleden in Martiniplaza

Groningen - De 112Groningendag in de Martiniplaza was precies een jaar geleden op 28 mei 2016. Het was een zeer geslaagde dag. Na schatting kwamen er zo`n 13000 bezoekers op af.

Een dag voor jong en oud. We zijn momenteel bezig met overleg voor een tweede editie in juni 2018. De datum is al geprikt. Hierover volgt later meer info. Politie is nu in overleg met de eenheidsleiding. Zodra de basis gelegd is zetten we alle stappen uit en maken we er een nog groter en mooier feest van. We bestaan dan exact 15 jaar in juni 2018.

Meer foto`s hier