28-05-2017, Patrick Wind 112Gr.

Coniferenbrand Berlageweg Groningen

Groningen - De brandweer van de stad kreeg zondagavond een melding van een buitenbrand aan de Berlageweg in de stad.

Ter plaatse bleek in een tuin een paar coniferen in brand te staan. De brand was snel geblust. Voor de zekerheid kwam het schuimblusvoertuig ter plaatse. De brand trok veel bekijks. Na een half uur keerde men terug. De oorzaak is onbekend.