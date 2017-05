28-05-2017, Michael Huising 112Gr.

Forse brand verwoest tuinhuis en schutting Muntendam

Muntendam - Aan de Mahatma Ghandiweg in Muntendam stond zondagavond om 23:50 uur een groot tuinhuis en een schutting in lichterlaaie in een tuin. Er was veel vuur.