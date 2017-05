29-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Weg afgesloten wegens gekantelde vrachtwagen (video)

Scheemda - Op de N362 bij de rotondes bij de op en afritten van de A7 bij Scheemda is maandagochtend rond half 7 een vrachtwagen gekanteld.

De chauffeur werd behandeld in een ter plaatse gekomen ambulance. Hij werd ter plekke behandeld aan zijn verwondingen. De Verkeersongevallen analyseheeft onderzoek gedaan. Wegens de berging van de vrachtwagen is de weg tot ongeveer 13:00 uur afgesloten. Ook is de afrit vanuit Groningen bij Scheemda afgesloten.