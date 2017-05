29-05-2017, Facebook Politie

Gevaarlijke medicijnen verloren

Groningen - Op vrijdag 26 mei heeft een fietser zijn medicatie verloren tijdens zijn fietstocht om 16.00 uur van Apotheek Lewenborg naar de Bornholmstraat.

De medicijnen, Amlodipine accord, Ramipril activis en Metoprolusuccinaat (bloeddrukverlagers en hartritme vertragers) zijn erg gevaarlijk als ze in kinderhanden terecht komen. Indien u de medicijnen hebt gevonden, graag contact opnemen met de politie via mail of FB of telefonisch op 0900-8844.



BVHnr. 20171356611