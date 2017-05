29-05-2017, OldambtNu.nl

Boomexpert bevrijdt veelbesproken kat uit boom

Winschoten - De veelbesproken kat die vandaag zowel regionaal als landelijk in het nieuws was is gevangen. De kat kwam in het nieuws doordat de gemaakte foto's van een man hoog in een boom die kat wilde vangen viraal gingen.

Maandagmiddag werd het dier gered door boomexpert Jeroen Renkema die vrijwillig in de boom klom. De kat is inmiddels overgebracht naar het dierenasiel in Winschoten.