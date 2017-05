29-05-2017, Mw. Visser /112Gr.

Automobilist rijdt zich klem op bruggetje Appingedam

Appingedam - In appingedam op de Fivelkade schatte maandag een automobilist een bruggetje verkeerd in. Het bleek te gaan om een voetgangersbrug. De auto zat muurvast na deze aktie.

Er was enige schade aan het voertuig en de brug. Als de bestuurder daar niet bekend was is onbekend.