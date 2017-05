30-05-2017, Wim Henstra 112Gr.

Auto over de kop op de Industrieweg in Uithuizen

Uithuizen - De bestuurder(ster) is op de Industrrieweg met de auto op een paaltje gebotst en daardoor over de kop geslagen. Of de paaltjes over het hoofd zijn gezien of dat de bestuurder/ster moest uitwijken is onbekend.

Of hij of zij gewond is geraakt is niet bekend. Het slachtoffer is een de ambulance onderzocht. Berger Faber heeft de auto afgesleept.