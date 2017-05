30-05-2017, Jeroen Bos/ 112Groningen.nl

Tsjernobyl kinderen op bezoek bij Brandweer Oldambt

Winschoten - Voor de achtste keer is er een groep Wit-Russische kinderen zeven weken in het Oldambt. Zij komen hier logeren. De kinderen komen uit het Tsjernobyl-gebied. Deze regio werd in 1986 getroffen door de zwaarste nucleaire ramp ooit.