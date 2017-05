30-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brand in het voormalig busmuseum

Winschoten - Dinsdagavond was het opnieuw raak. De brandweer van Winschoten kon wederom uitrukken voor een brand in het voormalig busmuseum aan de P. van Dijkstraat.

In de oude verlaten loods stond een built met banden en houtbalken in de brand. De brandweer bestreed de brand met een straal water. De politie zoekt getuigen die misschien iets gezien hebben rondom de loods.