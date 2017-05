30-05-2017, Politie.nl

Nieuwe aanhouding voor dodelijk schietincident Dynamostraat

Rotterdam/ Groningen - Een 22-jarige Limburger is dinsdag 23 mei aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident op de Dynamostraat in Rotterdam begin mei.

Woensdag 3 mei kwam een 24-jarige Rotterdammer om het leven nadat hij was beschoten. Getuigen belden rond 14.00 uur het alarmnummer omdat zij schoten hoorden, eerst vanuit een berging aan de Motorstraat, vervolgens op straat in de Dynamostraat.





Aanhoudingen

Vlak na het schietincident werd het slachtoffer zwaar gewond binnen gebracht bij een ziekenhuis. De inzittenden van de auto werden dezelfde dag nog aangehouden. Na nader onderzoek zijn zij weer heengezonden. Ook de verdachte die donderdag 4 mei werd aangehouden, is niet langer verdacht.

De 34-jarige man uit Venlo die woensdag 3 mei laat in de avond werd aangehouden zit nog steeds vast, net als de 21-jarige Rotterdammer die op 9 mei werd aangehouden. Dinsdag 23 mei werd een 22-jarige Limburger aangehouden. Zijn naam kwam al eerder naar voren in het onderzoek, maar de verblijfplaats van de man was onbekend. Toen op 23 mei drie mannen werden aangehouden op de Anjelierstraat in Groningen vanwege mogelijke betrokkenheid bij een overval op een woning, bleek dit de 22-jarige man te zijn waar het onderzoeksteam van TGO Dynamo naar op zoek was. De man is door de politie Groningen overgedragen aan het Rotterdamse onderzoeksteam en dinsdag 30 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.





Beeldmateriaal

De politie heeft al enkele getuigen gesproken, maar komt graag in contact met iedereen die iets van het incident heeft gezien of er meer van weet. Ook is de politie op zoek naar beeldmateriaal.