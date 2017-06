02-06-2017, redactie & archieffoto`s 112Gr.

Eis 8 jaar cel en TBS zaak Jesse van Wieren (Video)

Groningen - Woensdag 31-05-17 en aaanstaande vrijdag staan Rhowan P.(27) en de 28-jarige Desiree G. terecht wegens de verdenking dat zij in 2016 Jesse van Wieren uit Leens om het leven hebben gebracht. Hij was een aantal dagen zoek.

6 januari 2016 kwam aan alle onzekerheid een einde. Het lichaam van Jesse wordt terug gevonden in een tuin. Het lichaam was begraven. De bewoner van de woning werd aangehouden.

Uit het forensich rapport blijkt dat Jesse van Wieren is gestompt, geslagen en een ijzeren staaf was gebruikt , daarna gestoken met een mes en dat er geprobeerd is om hem te wurge. Vandaag begon de rechtzaak.

Acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag tegen Rhowan P. voor de doodslag op Jesse van Wieren uit Leens.

