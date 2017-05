31-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Mobiel Medisch Team assisteert ambulancepersoneel

Winschoten - Woensdagochtend werd het Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen voor assistentie aan het ambulance personeel.

Nadat de piloot van de traumahelikopter een plekje had gezocht om te landen op de dijk bij de Beertsterbrug, wist de trauma-arts zich snel te kunnen ontfermen over het slachtoffer. De trauma-arts is samen met het ambulancepersoneel met spoed naar het UMCG gereden.