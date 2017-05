31-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Persoon gewond bij parkeerterrein Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela - Aan de Albatrosstraat in Nieuwe Pekela is woensdagmiddag een persoon gewond geraakt. Zij reed tegen de linker achterband van de auto op. Het ongeval vond plaats bij het parkeer terrein van de Poiesz. Ze was verblind door de zon.

Een werknemer van de supermarkt verleende eerste hulp. Het ambulance personeel heeft het slachtoffer met heupletsel overgebracht naar het ziekenhuis in Stadskanaal.