31-05-2017, Iris Haverdings/112Gr.

Oude Volkswagen bus uitgebrand in Garnwerd

Woensdagavond omstreeks 21.18 uur moest de brandweer uitrukken voor een autobrand op de Oostumerweg in Garnwerd. Ter plaatse stond een oud Volkswagen busje volledig in lichterlaaie. De brandweer, die met twee voertuigen ter plaatse was gekomen, kon niks anders doen dan de brand nablussen. Brandweer Groningen was met het schuimblusvoertuig ter plaatse gekomen voor assistentie.

De bus zal later door een berger worden afgesleept. Wat de oorzaak van de brand is geweest is niet bekend.