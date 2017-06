01-06-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brandweer heeft handen vol aan een ree te water

Heiligerlee (GR.) - De brandweer van Winschoten kreeg woensdagavond een melding van een ree te water in het Winschoterdiep.

De brandweer heeft geprobeerd met een lasso het reetje te vangen. Toen dit niet lukte hebben zij assistentie gevraagd van het nieuwe oppervlakte reddingsteam van de brandweer Finsterwolde. De oppervlakte reddingsteam heeft door middel van twee zwemmers het reetje weten in te sluiten waarna hij kon werden gegrepen.

In samenwerking met beide korpsen is het gelukt om het reetje te vangen. Een dierenambulance heeft de ree opgehaald en overgebracht naar een dierenopvang in Nieuwe Pekela waar hij rustig op zijn kracht kan komen. Het duurde zo'n 1,5 uur tot dat ze het reetje hadden gevangen.