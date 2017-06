01-06-2017, Redactie & Meternieuws.nl video Youtube

Politie schiet op 18 jarige bij achtervolging BMW (Video)

Rolde/ Appingedam - De politie heeft woensdagavond aan de Farmsumerweg een 18-jarige man uit Arnhem aangehouden omdat hij in een gestolen auto reed. Bij een poging eerder die avond om de bestuurder aan te houden in Rolde heeft de politie geschoten.

Surveillerende agenten zagen woensdagavond rond 23:15 uur een personenauto rijden welke als gestolen te boek stond. Bij de controle en aanhouding van de bestuurder van deze auto op de N376 bij Rolde zagen de agenten zich genoodzaakt gebruik te moeten maken van hun pistool. De verdachte ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Hierbij reed hij vanaf Rolde naar Appingedam. Op een parkeerterrein van een fastfoodrestaurant reed de verdachte zich klem en probeerde via een grasveld zijn weg te vervolgen. Hij zag hierbij niet dat er een sloot langs het grasveld liep en reed met de gestolen auto het water in. Hierdoor kwam er een eind aan de vluchtpoging van de verdachte en kon hij aangehouden worden. De verdachte is vervolgens overgebracht naar het cellencomplex en daar voor nader onderzoek ingesloten. Hij raakte niet gewond bij het schietincident en het ongeval.

Onderzoek

De Rijksrecherche stelt in verband met het schietincident een onderzoek in. Dit is een standaard procedure wanneer een agent gebruik heeft gemaakt van zijn dienstwapen.