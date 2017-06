01-06-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Vrachtwagen in sloot bij Camping Nienoord in Leek

Leek - Twee collega's met een vuilniswagen hebben donderdagmiddag bij Camping Nienoord rond vier uur hun laatste afval opgehaald en wilden vervolgens naar Drachten om de volle vrachtwagen te lossen. Bij het terugrijden over het vrij smalle grindpad ging het