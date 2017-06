02-06-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl & Annet Vieregge

Tankstation aangereden door vrachtwagen (Video)

Winschoten - Vrijdagochtend is er een onbemand tankstation aangereden door een vrachtwagen. Die was te hoog en ramde de overkapping van de Tankstation aan de Transportbaan. De pompen werden niet geraakt.

De overkapping is met behulp van een heftruck tijdelijk gestut. Er zou geen explosie gevaar moeten zijn. De brandweer heeft lekkende vloeistof bestreden met schuim.Het tankstation is voorlopig gesloten. Een monteur zal ter plekke komen om de pompen uit te zetten.Het dak van de benzinepomp aan de Papierbaan is zojuist verwijderd door middel van een grote kraan. Dit Inclusief de pilaren.

Update:

De benzine pomp word op dit moment afgesloten door meerdere monteurs. Na het weekend bekijkt Tamoil verder.