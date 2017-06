02-06-2017, Martin Nuver & Sander Graafhuis

Auto slaat over de kop op A28 bij Eelde; Kilometers lange file

Eelde - Op de A28 ter hoogte van Eelde is vrijdagochtend een auto over de kop geslagen. Omstreeks half elf werden de verschillende hulpdiensten opgeroepen waaronder de brandweer van Haren.

Door het ongeval ontstond al snel een kilometers lange file vanaf Groningen richting Assen. De linkerrijstrook werd tijdelijk afgesloten. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Ook is het niet bekend of er gewonden zijn. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.