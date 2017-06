02-06-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto te water na ongeluk

Hoogezand - De bestuurder van een auto is vrijdagochtend met de schrik vrijgekomen toen hij met de auto te water was geraakt in Hoogezand.

De man werd tijdens het oversteken van de kruising Van der Duyn van Maasdamweg met de Burgemeester van Royenstraat Oost geraakt door een automobiliste en reed vervolgens het water in. De man kon er zelf met wat hulp van omstanders uitkomen en raakte niet gewond. De auto is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald en afgevoerd.