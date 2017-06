02-06-2017, Martin Nuver

Gaslek in de Peperstraat Groningen

Groningen - Bij een pand in de Peperstraat was een gaslek geconstanteerd in een woning. Na diverse metingen werd uiteindelijk 1 pand afgesloten i.v.m het gevaar. Ook werd een deur van een kelder opengebroken.

Een monteur zal het euvel moeten verhelpen. Na 45 minuten keerde men terug naar de kazerne.