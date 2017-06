02-06-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Eerste deelnemers van de Oostwold Airshow zijn binnen

Oostwold - De eerste deelnemers van Oostwold Airshow zijn binnen. Waaronder het demoteam van Belgische Luchtmacht. Zaterdag zullen nog vele vliegtuigen gaan landen op de Oost-Groningse Airport.

Zowel op zondag 4 als maandag 5 juni komen naast de vele historische vliegtuigen ook moderne aerobatic toestellen en verschillende beroemde formatieteams in actie. Waaronder de ‘Belgian Red Devils’ het demoteam van de Belgische Luchtmacht.





Een evenement voor jong en oud

Dit jaar vindt alweer de negende editie van de internationale Oostwold Airshow plaats. Een evenement dat is uitgegroeid tot een indrukwekkend en drukbezocht evenement voor jong en oud. Onder het motto ‘Time Flies’ kan het publiek op zondag 4 juni tussen 11.00 en 17.00 uur en op maandag 5 juni tussen 10.00 en 17.00 uur genieten van duizelingwekkende stunts, schitterende formaties warbirds en opvallende hedendaagse vliegtuigen.





Activiteiten in de lucht en op de grond

Naast het spektakel in de lucht zijn er op het grote luchtvaartterrein ook allerlei activiteiten. Zo kunt u ook genieten van antieke tractoren, automobielen, militaire voertuigen en een compleet gebouwd en bewoond militair kamp uit de jaren ’40 – ’45. Wandel over de Airmarket of bezoek één van de voorstellingen van het ‘Flying Circus Theater’.





Naast het vliegprogramma zijn er beide dagen in de ochtenduren verschillende randactiviteiten, waaronder de ‘Airmarket’ (met een record aantal standhouders), optredens van ruim zeventig re-enactors, klassieke tractoren en slapstick voorstellingen van het ‘Flying Circus Theater’.





Tijdens de static show kunnen bezoekers vliegtuigen van dichtbij bekijken en misschien zelfs wel een praatje maken met bijvoorbeeld één van de deelnemende piloten.





Beide dagen zijn er nog tickets aan de kassa verkrijgbaar. Het showprogramma begint zowel op zondag 4 juni als op maandag 5 juni, 2e Pinksterdag, om 12.00 uur.