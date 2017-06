03-06-2017, Michael Huising 112Gr.

Auto beland in sloot in Annerveenschekanaal

Annerveenschekanaal - Vrijdagavond is op de Polderweg een auto van de weg geraakt en in een droge sloot beland.

Voorbijgangers zagen de auto in de sloot liggen en belden de hulpdiensten. De oorzaak van het ongeval is niet bekend . De bestuurder is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis.