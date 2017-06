03-06-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Dagje fietsen loopt even anders dan gepland

Midwolda - Op het parkeerplaatsje aan de Strandweg in Midwolda is zaterdag tegen het einde van de ochtend een auto met de neus in de sloot belandt.

De auto stond op de handrem, maar stond waarschijnlijk net tegen de sloot rand aan. Hierdoor is de auto door de gewicht van de motor in de sloot gegleden. Bergingsbedrijf Fruitema heeft het voertuig uit de sloot getrokken. Vervolgens kon de fietstocht alsnog doorgaan.