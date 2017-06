03-06-2017, Roderick Spijk 112Gr.

Schuurbrand Usquert snel onder controle

Usquert - Aan de Pieter Bieremastraat in Usquert was om 16:15 uur een kleine brand in een schuur ontstaan. Er was enige rookontwikkeling waarneembaar.

De brandweer was er snel bij en heeft de brand geblust. De oorzaak is nog onbekend. Er kwam ook nog even een ambulance voor een buurtbewoner die wat onwel was geworden. Dit had niks met de brand te maken.