04-06-2017, Wim Henstra & Johan Wildeboer

Vrouw(54) overleden na ongeval bij Winsum (Video)

Winsum - Een 54-jarige inwoonster van Groningen is zaterdagavond overleden na een eenzijdig verkeersongeval.

De automobiliste raakte op de N361 bij Winsum met haar voertuig in de berm en verloor daardoor de macht over het stuur. De auto kwam vervolgens op de kop in een naastgelegen sloot tot stilstand.