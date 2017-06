Agenten die toezicht hielden in de binnenstad van Groningen kregen informatie dat een taxichauffeur met hoge snelheid door het centrum reed. Daarbij leek het alsof hij specifiek op zoek was naar iets of iemand. Getuigen meldden dat de chauffeur daarbij bijna mensen aanreed.

Op de Vismarkt sprong de verdachte uit zijn voertuig en viel de 30-jarige Duitser aan. Het slachtoffer kreeg volgens omstanders diverse klappen. De verdachte is aangehouden en ingesloten voor verhoor. De Duitse man is door ambulancepersoneel gecontroleerd en doet aangifte. Wat aan de mishandeling vooraf is gegaan wordt onderzocht.