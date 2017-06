04-06-2017, 112groningen.nl

Nacht vol vernielingen in Haren

Haren - In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 juni zijn er in Haren verschillende vernielingen gepleegd. Dit gebeurde in de wijk Oosterhaar.

Onder andere aan de Klaverlaan, Bongerd en de Borgsingel hebben mensen schade aan hun eigendom. Bloembakken werden over straat gegooid, een informatie bord van de Mikkelhorst werd vernield, een vouwwagen werd beschadigd en zelfs een auto moest er aan geloven. Aan de Klaverlaan liep deze auto aanzienlijke schade op nadat iemand hoogstwaarschijnlijk op het dak van deze auto had gesprongen. Ook de spiegels werden kapot gemaakt. Bij de politie zijn zondagochtend en middag meerdere aangiftes binnen gekomen. Buurtbewoners klagen al langere tijd over rondhangende en baldadige jeugd rondom deze straten.