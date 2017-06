05-06-2017, Jeroen Bos, Gerrie de Groot & Trijntje Timmer/ OldambtNu.nl

Bezoekersrecord verbroken bij negende Oostwold Airshow (video)

Oostwold - De negende editie van de Oostwold Airshow heeft ruim 30.000 bezoekers naar het vliegveld van Oostwold gebracht. Op de eerste dag trok de Airshow 11.000 bezoekers.

De topdrukte van zondag had een keerzijde. Door de enorme toeloop lagen de kassa’s korte tijd plat. Ook het internet ging er uit, hierdoor waren geen pin-betalingen meer mogelijk. De organisatie heeft hier op ingespeeld en heeft in de nacht van zondag op maandag meerdere systemen aangelegd. Met een positief resultaat. Op de tweede dag van de Airshow ging alles goed.

Kost veel tijd

Tom van der Meulen: ‘We hebben uitgerekend dat het mij ongeveer 1.500 uur kost. Dat is dus bijna een jaar werk. En dan hebben we ook nog twee mensen fulltime in dienst. Maar als je over het terrein loopt en veel mensen ziet die genieten van vliegtuigen, denk je toch: daar doen we het voor’. verteld de hoofd-organisator tegen RtvNoord.

Het hoogtepunt van de Airshow was dan wel dat er vier Spitfires in formatie boven de polder vlogen. ‘Dit is echt uniek, dat gebeurt nergens. Dat hebben we dan toch mooi voor elkaar kunnen krijgen’ aldus Van der Meulen.