05-06-2017, redactie

112Groningen fotograaf Wim de Vries(69) overleden

Bedum - Onze gewaardeerde collega fotograaf Wim de Vries(69) uit Bedum is maandagmorgen overleden na een ziekbed. De laatste dagen ging het heel snel achteruit. Wim was ruim 13 jaar fotograaf in Bedum.