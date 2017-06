08-06-2017, redactie

Wim de Vries(69) overleden, site vrijdag een tijd op zwart

Bedum - Onze gewaardeerde collega fotograaf Wim de Vries(69) uit Bedum is maandagmorgen 5 juni overleden na een ziekbed. De laatste dagen ging het heel snel achteruit. Wim was ruim 13 jaar fotograaf in Bedum.