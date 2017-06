05-06-2017, Marc Dol 112Gr.

Automobilist gewond na botsing met boom

Stadskanaal - Bij een botsing met een boom aan de Europalaan in Stadskanaal is maandagmiddag een automobilist gewond geraakt.

Door een nog onbekende oorzaak is de auto tegen de boom gebotst en enkele tientallen meters verder tot stilstand gekomen.

Tenminste 1 persoon is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is afgesleept.