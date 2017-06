06-06-2017, Sander Graafhuis 112Haren.nl & Patrick Wind

Twee schuurtjes in vlammen op in Eelde

Eelde - De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor een buitenbrand aan de Knottenplat in Eelde.Er was middelbrand en brandweer haren kwam ook ter assitentie van Eelde.

Het vuur is geblust. De brand begon in een tuin, maar sloeg over naar nabijgelegen schuurtjes. Twee schuurtjes zijn in vlammen op gegaan. De schade is fors.