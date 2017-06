06-06-2017, Martin Nuver & P. Wind

Aanhouding bij woningbrand Cubastraat Groningen (Video)

Groningen - Aan de Cubastraat in de stad heeft dinsdagmiddag brand gewoed. De bewoner is hierbij aangehouden. De reden is onbekend.

De brandweer heeft de deur geforceerd en de brand geblust. De politie maakte een plaats delict aan en nam iets in beslag. De brandweer keerde een half uur na de melding weer terug.