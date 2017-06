07-06-2017, 112Hoogezand.nl & Nick Abee

Restauratie van start Bellewagen

Sappemeer - Met het losdraaien van twee banden hebben oud weerman en brandweerman Jaap Nienhuis en wethoudster Oetra Gopal van de Gemeente Hoogezand Sappemeer dinsdagavond het startsein gegeven voor de restauratie van de Austin K2 Bellewagen.

De bellewagen is in de jaren 50 gebruikt bij de brandweer in Hoogezand om personeel op de plaats van bestemming te krijgen. Zaterdag 23 januari 2016 heeft de HBVV de auto opgehaald uit Scheemda waar het voertuig al 35 jaar in een zeecontainer zat. De restauratie van de Austin K2 gaat ongeveer twee jaar duren.

