07-06-2017, Facebook Politie

Getuigen gezocht van inbraak

Delfzijl - Afgelopen nacht is er ingebroken bij een bedrijf aan de Schoolstraat in Delfzijl.

Mocht je informatie hebben over deze inbraak dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.