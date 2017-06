07-06-2017, Michael Huising 112Gr.

Grote Lindeboom veroorzaakt gaslek

Eexterveen - Een grote Lindeboom aan de Dorpsstraat is dinsdagmiddag door de harde wind omgewaaid en heeft daarbij een gasleiding vernield.

De boom belandde op de parkeerplaats van de schoolbus van de naastgelegen school De Kameleon. Ook de weg was volledig versperd. Gelukkig stond de bus op dat moment niet geparkeerd. Brandweer Annen en medewerkers van de gemeente hebben de boom in stukken gezaagd. Enexis kwam ter plaatse en heeft in samenwerking met een aannemer de gasleiding opgegraven en hersteld.