Gewonden bij brand Jacob Catsstraat in stad

Groningen - Bij een brand afgelopen nacht rond 03:30 uur in een woning aan de Jacob Catsstraat zijn twee personen licht gewond geraakt. Ze hadden rook ingeademd. In een ambulance werden ze onderzocht en ze werden behandeld in een ziekenhuis.

Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen. De brand was snel onder controle. De oorzaak is niet bekend.