08-06-2017

Computerbrand zorgt voor veel rookontwikkeling (Video)

Groningen - In een gebouw van Academie Minerva aan de Praediniussingel, het voormalige museum, is donderdagavond tegen 23.00 uur brand uitgebroken.

Het gaat om het Frank Mohr Instituut van de Hanzehogeschool.

Volgens getuigen staat het pand vol rook, maar er is geen vuur te zien. De brandweer is met drie voertuigen gearriveerd en het publiek wordt door de politie op afstand gehouden.

De brandweer heeft enige ruiten ingeslagen en is het pand binnen gegaan om op zoek te gaan naar de brandhaard. Het bleek om een computer te gaan die in brand was gevlogen en voor veel rookontwikkeling zorgde. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven.

