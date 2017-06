10-06-2017, Michael Huising 112Gr

Vrachtwagen in de sloot bij Eext

Eext - Vrijdagmiddag is door onbekende oorzaak een vrachtauto in de sloot belandt. Dit gebeurde op een parallelweg van de N33 t.h.v. Eext.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. De wagen was met een lading zand onderweg naar natuurbegraafplaats Hillig Meer. Bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk heeft de vrachtwagen weer uit de sloot getakeld.