10-06-2017

Zomereditie Schanspop Siddeburen van start

Siddeburen - De zomereditie van het muziekevenement Schanspop in Siddeburen is vanavond (vrijdag 9 juni) van start gegaan.

Een weekend vol met muziek en gezelligheid. Schanspop is bekend van de muziekevenementen tijdens de licht en klankweek in het dorp. Maar daar is men het afgelopen jaar mee gestopt om iets anders te gaan doen. De sfeer is geweldig, aldus de organisatie van Schanspop 2000. Dit weekend is de eerste editie van dit evenement. Met vanavond een optreden van Pé en Rinus en de Bökkers. Zaterdagavond zullen Hollands Verdriet, Ali B en Niels Span het podium betreden.