10-06-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Bedrijfverzamelgebouw door brand verwoest (Video)

Hoogezand - Het pand van de Welkoop en de andere bedrijven aan de van Spilbergenkade in Hoogezand is zaterdagavond door brand verwoest.

Het vuur sloeg bij aankomst van de brandweer al uit het pand en werd dusdanig snel groter dat er voor de brandweer niks anders op zat dan het pand gecontroleerd te laten afbranden. De dieren die in het pand aanwezig waren hebben de brand niet overleefd. In het pand was ook een vuurwerk bunker aanwezig die het vuur een behoorlijke tijd heeft tegen gehouden maar uiteindelijk vloog ook die bunker met het vuurwerk in brand.