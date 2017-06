10-06-2017, 112Groningen

Grote brand Welkoop Hoogezand: dieren omgekomen

Hoogezand - Momenteel woedt een grote brand bij de Welkoop aan de Van Spilbergenkade in Hoogezand.

Om 17:53 uur werd de brandweer van Hoogezand opgeroepen voor een brandmelding bij de Welkoop. Het werd snel duidelijk dat opgeschaald moest worden naar zeer grote brand, waardoor meerdere brandweereenheden werden opgeroepen.



De rookpluimen waren in de wijde omtrek te zien. Vanwege de rook is een NL Alert verstuurd met het advies ramen, deuren en mechanische ventilatiesystemen af te sluiten.

Flat ontruimd

De naast de winkel gelegen flat is ontruimd vanwege de hinder die de brand geeft.



Vuurwerkopslag

In het winkelpand is een vuurwerkopslag aanwezig. Deze is bij de brand betrokken geraakt.



Ingestort

Een deel van het pand is ingestort. De brandweer meldt dat ze de brand onder controle heeft; het sein brandmeester is gegeven rond 19:20 uur.



Dieren omgekomen

Ten tijde van de brand waren een aantal knaagdieren aanwezig in het pand. Zij hebben de brand niet overleefd.