10-06-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl

Gewonde bij aanrijding op de Dr. E.H. Ebelsweg (Video)

Haren - De bestuurder van een auto is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Dr. E.H. Ebelsweg tussen Waterhuizen en Haren.

Het slachtoffer raakte door een nog onbekende reden van de weg, botste op de andere weghelft op een tegemoet komende auto en werd vervolgens via de slootwal de sloot in gelanceerd. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld en later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval, beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Voor meer foto's klik hier