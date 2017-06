10-06-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl

A7 bij Westerbroek afgesloten door ongeluk

Westerbroek - De A7 bij Westerbroek is zaterdagmiddag enige tijd afgesloten geweest door een ongeluk tussen een bus en een pijlwagen.

De pijlwagen stond daar op de weg vanwege schade herstel aan de vangrail waar eerder vanmiddag een geschaarde auto en aanhanger op was gebotst. Een bus zag de pijlwagen niet op tijd en botste er achterop. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De file is inmiddels opgelost.